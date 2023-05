Un jeune d'Anderlecht parmi les plus prometteurs du Monde à son poste !

D'année en année, notre championnat confirme être la passerelle idéale vers les sommets européens.

Il n'est pas nouveau que la Jupiler Pro League est le championnat parfait pour le développement de jeunes pépites. Lors de chaque mercato, des jeunes joueurs ayant fait leurs armes dans notre championnat passent à l'étape supérieure et rejoignent une plus grande écurie européenne, assez souvent avec succès.

Cette saison encore, la Pro League regorge de jeunes talents qui ne devraient pas faire long feu à l'intérieur de nos frontières avant de rejoindre l'un des cinq grands championnats européens. Que ça soit dans les équipes de haut de tableau comme dans celles du bas, la jeunesse est au pouvoir dans notre compétition. On ne va certainement pas s'en plaindre.

Cette semaine, le CIES a publié une enquête sur les jeunes joueurs les plus prometteurs à leur poste dans le monde entier (20 ans maximum). Concernant les ailiers droits, deux joueurs de Jupiler Pro League occupent le top 10 aux côtés de noms bien connus par les fans de Football Manager. A la troisième place de ce classement par position, on retrouve la plus grande promesse de La Gantoise, Malick Fofana.

La saison prochaine doit être celle de la confirmation

Le jeune joueur de 18 ans a débuté la saison avec les espoirs, en Nationale 1, mais ne cesse d'impressionner depuis son intronisation en équipe première. L'international espoirs a déjà pris part à 31 rencontres toutes compétitions confondues en A et a même marqué son premier but professionnel, contre le Cercle de Bruges en Coupe de Belgique. Majoritairement remplaçant, Malick Fofana devrait prendre une place dans le onze de base gantois dès la saison prochaine et confirmer tout le bien qu'on pense de lui.

Un autre Belge figure à la 5e place de ce classement, en la personne de Mario Stroeykens. Parfois critiqué par les observateurs, le joueur de 18 ans, quelquefois utilisé dans un rôle de second attaquant voire de faux numéro 9, prend de plus en plus d'ampleur dans l'effectif Anderlechtois et souffle un petit peu le chaud et le froid. Un manque de constance très certainement expliqué par son jeune âge. Bien dans ses bottes, Stroeykens est un vrai diamant à polir et il n'est pas si surprenant de le voir dans le classement. A lui, désormais, de confirmer les espoirs placés en lui dès la saison prochaine.