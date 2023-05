José Jeunechamps dépité : "Il faut digérer la descente et terminer la saison avec une certaine dignité"

Ce vendredi soir, Virton a été condamné à descendre en Nationale 1 après son partage à Sclessin face au SL16 FC dans le cadre de la 9e journée des Relegation Playoffs en Challenger Pro League.

Le SL16 FC a ouvert le score via une frappe puissante d'Ilyes Ziani (24e), 1-0. En fin de rencontre, Hakim Abdallah a égalisé et relancé le suspense (80e), 1-1. Lors des dernières minutes, les Gaumais ont eu deux grosses occasions avec un tir de Mabella sur le poteau droit d'Epolo (83e) et une frappe croisée d'Anne qui a filé juste à côté (90e+2).

"Ces équipes U23 ont bien évolué"

"Nous avons eu beaucoup d'occasions durant cette rencontre. On aurait pu ouvrir le score après quatre minutes de jeu (tir de Mboyo juste au-dessus du cadre), mais cela n'a pas été le cas et on encaisse un but sur une action individuelle de Ziani en contre-attaque. On égalise ensuite sur une phase arrêtée avant un poteau et un tir juste à côté en fin de rencontre", a confié José Jeunechamps à l'issue de la rencontre. "Ces gamins du SL16 FC ont été plus hargneux, plus agressifs et plus vicieux dans le bon sens du terme, et ça, ce n'est pas normal. Ces équipes U23 ont bien évolué et elles nous donnent une leçon en cette fin de championnat", a expliqué l'ancien T1 de Seraing qui a dû se passer d'un joueur important ce vendredi soir. "Ruben Droehnle a préféré ne pas être aligné ce week-end. Je l'ai trouvé très usé en début de semaine, et il m'a confié être très fatigué mentalement il y a deux jours. C'est quand même étonnant étant donné le statut du joueur au sein de l'équipe. Cela symbolise les manquements de ce groupe."

"Cela fait désormais deux saisons de suite que Virton termine à la dernière place"

En arrivant chez les Gaumais l'hiver dernier, José Jeunechamps savait que c'était mission impossible. "J'étais dans un premier bateau à la dérive et j'ai sauté dans un deuxième qui était dans le même cas. C'est ainsi malheureusement. Il faut digérer désormais, terminer la saison avec une certaine dignité et dresser le bilan. Cela fait désormais deux saisons de suite que Virton termine à la dernière place. Il faut analyser cela à tête reposée, mais je pense que Virton a encore un bel avenir devant lui", a conclu Jeunechamps qui veut terminer la saison sur une belle note.