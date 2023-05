Le montant important que va injecter Anderlecht cet été pour réaliser son mercato

Lundi, une réunion du conseil d'administration est prévue à Anderlecht. Les deux administrateurs délégués, Jesper Fredberg et Kenneth Bornauw, devront expliquer la saison écoulée et les projets en cours. Des questions seront également posées au président non exécutif Wouter Vandenhaute.

Vandenhaute devra expliquer son nouveau poste, mais sa position n'est pas un point à l'ordre du jour, selon Het Laatste Nieuws. En revanche, Fredberg sera mis sur la liste de l'ordre du jour. Il devra expliquer comment il compte réduire la masse salariale encore trop élevée au sein du noyau et quelle sera sa politique d'achat. Les erreurs comme Ishaq, Angulo et Diawara ne doivent pas être répétées. Les contrats de Refaelov et Trebel - qui ne seront plus au club la saison prochaine - entraînent déjà une forte baisse de la masse salariale. Fredberg lui-même voudra savoir avec quel portefeuille il peut entrer sur le marché des transferts. Pour lui donner du poids, Anderlecht injectera un montant d'environ 14 millions d'euros dans le club en tant que nouvelle injection de capital. Cet argent devrait également permettre aux Mauves d'être en position de force à la table des négociations et de ne pas devoir vendre des talents comme Debast et Verbruggen. L'objectif est en effet de construire l'équipe de la saison prochaine autour de ces deux joueurs.