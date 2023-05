Amir Murillo sur le départ...vers un grand d'Europe ?

Le latéral anderlechtois suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. De là à partir dès le prochain mercato ?

Avec ses moments d'absence et son air parfois nonchalent, Amir Murillo ne sera jamais le joueur le plus apprécié au Lotto Park. Mais son activité incessante sur le flanc droit a été mise en avant par les matchs européens du Sporting, de quoi attirer les regards de plusieurs recruteurs.

Selon le journaliste Jose Miguel Dominguez, Sports Entertainment Group, l'agence qui gère la carrière du défenseur panaméen s'active pour sonder les clubs intéressés. Le Celta Vigo fait partie des noms évoqués, Murillo aurait également été proposé à l'Inter Milan. Malgré sa saison compliquée, Anderlecht pourrait donc toucher quelques millions, trois ans après l'avoir acheté 680 000 euros. Le contrat de Murillo à Bruxelles court jusqu'en juin 2025.