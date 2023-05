Un tournant dans ces Playoffs ? L'Antwerp assomme Genk, la course à 3 est lancée !

Qui aurait parié sur ce scénario après 2 journées ? L'Antwerp est le nouveau leader du championnat.

Et si cet Antwerp-Genk avait déjà un parfum de match pour le titre qui flottait dans l'air ? L'ambiance au Bosuil pour ce premier match après la victoire en Coupe est en tout cas celle des grands soirs. Et côté Genk, un mauvais résultat permettrait aussi à l'Union d'avoir effacé le faux-pas de la première journée, ce qui ne serait pas idéal.

La tension se sent dès les premières minutes : Arbnor Muja tacle sèchement Joseph Paintsil, qui vient se chauffer avec l'Albanais. Le Ghanéen en restera sifflé tout le match par le public anversois. Pas de quoi perturber Genk : après un premier quart d'heure bien géré par l'Antwerp, le premier corner donné par Trésor trouve Mark McKenzie, qui trompe Butez en deux temps (20e, 0-1).

© photonews

L'Antwerp tente de réagir, se met à combiner et prend place dans le rectangle genkois...où Mujaid Sadick tacle Janssen, dos au but et juste sur la ligne alors que le Néerlandais s'éloignait du but. Une faute un peu bête, mais Vincent Janssen n'en profite pas et son penalty mou trouve Vandevoordt (38e).

Le gardien des Espoirs se signale encore après une superbe remontée de terrain anversoise sur une frappe de Muja (38e), mais manque de s'incliner sur un enchaînement contrôle-volée limpide de Mandela Keita qui fuit de peu le cadre (42e). Puis, pour la deuxième fois, il sera lâché : Bryan Heyen commet une main en contrant une frappe de Janssen, qui laisse cette fois intelligemment Toby Alderweireld planter le penalty (1-1, 45e+2).

Un Antwerp en pleine confiance

Cette égalisation tombe au meilleur moment : on sent l'Antwerp revigoré. Et encore une fois, c'est Genk qui offrira sur un plateau le but décisif : Maarten Vandevoordt envoie un sale ballon axial à Mujaid Sadick, déjà pas en confiance, qui ne sent pas venir Michel-Ange Balikwisha dans son dos. L'ex-Rouche ne se fait pas prier (2-1, 52e).

© photonews

L'ambiance monte encore d'un cran. Sadick, hors du coup, manque de laisser Janssen partir seul au but (59e) ; Balikwisha, totalement dans le coup, force Vandevoordt à se détendre (65e). Genk peine à trouver le coup de reins nécessaire dans le dernier quart d'heure, malgré quelques jolis dribbles signés Luca Oyen après son entrée au jeu.

Calvin Stengs fera presque le break après un crochet dévastateur dans le rectangle (86e), mais Vandevoordt s'interpose...et ce sera presque décisif. Au tout début des arrêts de jeu, Daniel Muñoz met en effet le ballon au fond sur corner...mais Aziz Ouattara avait lourdement mis son coude dans le visage de Butez juste avant (90e+1). Très logiquement, l'arbitre annule le but.

Et Genk boit le calice jusqu'à la lie puisque dans les dernières secondes du match, Mike Trésor est exclu pour un coup de sang (90e+5). Probablement pas de Trésor contre l'Union, et un nouveau leader du championnat qu'il faudra aller chercher avec les dents : quelle mauvaise soirée pour le Racing Genk !