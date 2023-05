Anderlecht doit-il se résigner ? Un grand club d'Angleterre séduit par Bart Verbruggen !

Anderlecht le sait : ce sera très difficile de conserver Bart Verbruggen cet été. L'intérêt d'un grand club de Premier League ne fait que renforcer ce constat...

Selon le Manchester Evening News, l'une des sources principales d'informations en ce qui concerne la région mancunienne, Bart Verbruggen (20 ans) serait l'une des cibles privilégiées de Manchester United en cas de fin de bail de David De Gea.

Le gardien espagnol est en effet en fin de contrat en juin prochain, et les discussions autour de son extension de bail s'éternisent. S'il venait à partir gratuitement, Manchester United aurait bien besoin d'un remplaçant de haut niveau. Et même en cas de prolongation, le club est conscient que le poste est à fournir au plus vite.

Verbruggen, devenu international néerlandais et ayant brillé en Conference League, est donc une piste. Le Manchester Evening News rappelle qu'Erik Ten Hag a pris pour habitude de transférer des joueurs néerlandais, sans oublier la tradition néerlandaise entre les perches des Red Devils avec un certain Edwin Van der Sar, resté dans les mémoires.

Du côté du RSC Anderlecht, on ne pourrait pas refuser une offre XXL pour Verbruggen. Le phénomène néerlandais est l'un des joueurs que Jesper Fredberg sait très difficile à garder cet été.