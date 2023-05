Jonas De Roeck après Standard-Westerlo : "Le match nul est mérité"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a été contraint de partager l'enjeu contre Westerlo (2-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Alors que le Standard de Liège contrôlait la rencontre et filait vers la victoire grâce à des réalisations de Zinckernagel (12e) et Emond (76e), Westerlo arrachait le partage dans les arrêts de jeu via Jordanov (90e+2) et Van Den Keybus (90e+5).



"Je pense que le match nul est mérité ce soir. Nous avons éprouvé beaucoup de difficultés en début de rencontre même si nous savions que le Standard allait commencer fort. Mais nous avons grandi au fur et à mesure de la rencontre", a confié Jonas De Roeck à l'issue de la rencontre.

© photonews

"Nous sommes très bien revenus des vestiaires en parvenant à mettre notre adversaire en difficulté avec plusieurs occasions. Nous avons commencé à pousser tout en laissant beaucoup d'espaces et la chance qui nous manquait au début, nous l'avons eue à la fin du match. Les gars ont montré une bonne mentalité et je suis fier de l'équipe d'y avoir cru et d'être revenue dans la rencontre", a conclu le coach des Campinois.