Interview (Exclusif) L'ancien du Standard, Dante, évoque la Premier League et la course au titre

Dante arrive au crépuscule d'une immense carrière qui l'a emmené du Sporting Charleroi et du Standard jusqu'à la sélection brésilienne. Il a analysé la course au titre en Premier League et ses compatriotes d'Arsenal.

Dante Bonfim a 39 ans, mais il est toujours une valeur sûre de l'OGC Nice avec 46 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison. Une carrière qui force le respect pour l'ancien du Standard, champion en 2008 et 2009 avec les Rouches. Son seul regret sera peut-être de ne pas avoir joué en Premier League, mais Dante a tout de même évolué au Bayern Munich, y remportant trois Bundesliga et une Ligue des Champions. International auriverde à 13 reprises, il a analysé pour Walfoot ses compatriotes de Premier League. Dante, Arsenal compte plusieurs Brésiliens, mais au final, Gabriel Martinelli ne sera (probablement) pas champion avec Arsenal... On ne peut pas limiter un championnat remporté ou perdu à un seul joueur, mais au début de la saison, Gabriel faisait la différence avec ses buts marqués. En fait, je crois que comme Mikel Arteta (ex-adjoint de Guardiola, nda), Martinelli a amené cette "culture Manchester City" dans le jeu d'Arsenal. © photonews Il connaissait très bien le système, s'est vite intégré, c'est très important. Son retour a fait du bien à l'équipe et en tant que Brésiliens, nous sommes tous très heureux de sa progression. Gabriel Martinelli a mis 15 buts, délivré 6 assists...comment se fait-il qu'on en parle si peu au Brésil (6 caps, 0 buts, nda) ? Il n'a pas joué longtemps au Brésil, les gens le connaissent moins. C'est le problème. Mais Gabriel a toujours été un très bon joueur à mes yeux. Il met toujours beaucoup d'intensité dans son jeu, c'est un ailier moderne. Jusqu'où peut-il aller, selon vous ? Il est déjà très haut ! Mais il peut toucher du doigt la classe mondiale grâce à l'intensité et la verticalité qu'il met dans son jeu. En plus, il est très adroit devant le but, il a tout pour arriver au plus haut niveau. © photonews L'autre Gabriel, Magalhaes, peut-il faire la carrière des Thiago Silva, Juan, Aldair et vous ? Bien sûr, d'autant plus qu'il a souffert à ses débuts en Europe. Il a signé à Lille, ne jouait pas...il a été prêté deux fois, c'était difficile pour lui. Mais il a appris de ses erreurs et a fait de très grosses saisons à Lille. Il mérite sa réussite car c'est une personne très humble, qui continue à progresser. Je suis sûr qu'il va continuer à développer son jeu. Richarlison, par contre, a beaucoup souffert depuis son transfert à Tottenham. À peine un but en 25 matchs de Premier League...est ce que vous croyez qu'il pourra faire la différence dans un grand club comme les Spurs? Oui, bien sûr. Mais je pense que parfois, ce n'est pas facile de passer d'une équipe qui joue d'une certaine façon à une autre. Tottenham a eu des problèmes cette année, le départ de Conte l'a prouvé. Ce n'est pas facile, surtout pour les attaquants. Derrière, c'est plus simple de se montrer. Devant, tu dois t'adapter aux nouveaux collègues, ce n'est pas toujours évident. Mais Richarlison est quelqu'un qui a beaucoup de coeur, c'est un battant, il a de la personnalité. Je pense que la saison prochaine, il peut faire une grosse saison.