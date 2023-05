Peine de prison réduite pour un ancien Diable Rouge après une bagarre dans un café

L'ancien Diable Rouge Jason Vandelannoite s'est vu accorder une réduction de peine après avoir provoqué une bagarre dans un café de Bruges, il y a deux ans.

L'ancien défenseur du Club de Bruges et des Diables Rouges (13 sélections avec les espoirs, sur le banc contre la Turquie en 2006 avec les A) Jason Vandelannoite a écopé, une première fois, d'une peine de prison de huit mois effectifs après avoir provoqué une bagarre dans un bar de Bruges, il y a deux ans. Le natif de Roulers a, en effet, frappé un homme au point de lui provoquer une fracture du nez et une autre de l'orbite.

Après avoir introduit un appel, l'ancien latéral droit qui a aussi porté les couleurs de Bursaspor, de Tubize, Sheffield United, Craiova ou encore Hibernians a vu sa peine réduite à six mois de prison avec sursis et écope également d'une amende de 400€. "Mon client assume ses responsabilités et a, entre-temps, indemnisé la victime" indique son avocat Jean-Luc Lombaerts dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Jason Vandelannoite n'est cependant pas encore totalement tiré d'affaire. En cas de récidive dans les trois prochaines années, son avenir s'écrira définitivement derrière les barreaux.