Bientôt des investisseurs étrangers au RFC Liège ? "Il faudra à un moment donné une modification ou des renforts"

Ce samedi soir, le RFC Liège a terminé sa saison en beauté avec un large succès contre Knokke (6-2) lors de la dernière journée de Nationale 1.

Le RFC Liège a étrillé Knokke (6-2) ce samedi soir à Rocourt devant plus de 4.500 supporters présents grâce à des réalisations de Mouhli (13e), Perbet (28e, 35e et 90e), Cavelier (75e) et Van Den Ackerveken (85e). Les visiteurs ont réduit le score via Bailly (55e) et Van Den Bossche (64e).

"Une saison superbe à tous points de vue"

"Un match à l'image de notre saison : spectaculaire, offensif et maîtrisé", confie Jean-Paul Lacomble à l'issue de la rencontre. "Même s'il manque la cerise sur le gâteau (le titre), nous avons confectionné un bien beau gâteau cette année. Une déception de ne pas être champion ? Aucunement. Si on nous avait dit au mois d'août que nous serions deuxièmes de Nationale 1 avec la meilleure attaque (99 buts) et seulement deux défaites, nous signons avec les orteils si c'est possible. Une saison superbe à tous points de vue puisqu'elle culmine à ce jour avec la performance sportive mais aussi la présence massive du public. Aucun regret à propos de cet exercice", souligne le président du matricule 4.

Les Sang et Marine préparent la nouvelle saison en Challenger Pro League. "Ce travail a déjà débuté depuis le partage à Tirlemont. L'ossature est là, aussi bien sportivement que administrativement et financièrement. Il y a des tas de choses à faire et nous devons régler cela dans les moindres détails", précise l'homme fort des Liégeois.

Jean-Paul Lacomble sera-t-il toujours à la tête du RFC Liège en tant que président et actionnaire majoritaire ? "La question se posera quand elle se posera. Nous avons toujours dit que nous pensions sortir de Nationale 1 et monter en D1B avec notre actionnariat liégeois, c'est chose faite. Nous pensons pouvoir nous maintenir en division 2 de cette manière. Si nous voulons continuer à regarder vers le haut et à progresser, il faudra à un moment donné une modification ou des renforts. Si ce n'est pas une priorité ? Cela ne veut pas dire que c'est au frigo. Nous avons été reniflés par un certain nombre de personnes depuis des mois. Nous pouvons prendre le temps d'analyser les projets. Rien ne se fera sur base d'un sentiment d'échec ou de panique. Cela se fera quand ça se fera ou si ça doit se faire. Il n'y a aucun délai ni aucune urgence."

"Il n'y pas d'urgence à déguerpir ou à trouver des gens meilleurs que nous"

"En dix ans sans compter le Covid-19, nous sommes montés trois fois, avons disputé la finale du Tour final à trois reprises, avons regagné Rocourt, avons retrouvé une partie de nos racines à Wihogne et avons payé toutes les dettes des directions précédentes pour sauver le matricule 4 afin de ne pas en racheter un autre qui traînait quelque part pour un euro symbolique. Nous pouvons dire que nous avons fait du bon travail donc il n'y pas d'urgence à déguerpir ou à trouver des gens meilleurs que nous. Mais il le faudra un jour et quand ce jour viendra, on le sentira", conclut le président du RFC Liège.