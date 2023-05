L'Antwerp peut être champion dès le week-end prochain, l'Union devra attendre un peu !

C'est paradoxal : battu à Bruges, l'Antwerp peut pourtant être sacré champion dès la semaine prochaine. Ils sont la seule équipe à pouvoir l'être, en raison du demi-point "arrondi" vers le haut en faveur de l'Union et Genk.

L'Antwerp a probablement poussé un "ouf" de soulagement au terme du match nul entre Genk et l'Union. Malgré sa défaite à Bruges, le Great Old reste en pole position et peut même...être champion dès la semaine prochaine.

L'Antwerp reste en effet en tête du classement à égalité de points avec l'USG, grâce à l'arrondi de demi-point vers le haut qui a profité aux Unionistes au moment de la division des points au terme de la phase classique. Genk est également dans ce cas et resterait derrière l'Antwerp en cas d'égalité.

Cela signifie que l'équation est très simple : en cas de victoire la semaine prochaine, à la maison contre l'Union, l'Antwerp sera champion de Belgique pour la 5e fois de son histoire. C'est le seul scénario qui couronnerait une équipe dès le week-end prochain.

L'Union a son sort entre les mains

Si l'USG prend un point au Bosuil, elle n'aurait plus son sort entre les mains : l'Antwerp serait sacré champion en cas de victoire à Genk lors de la 6e journée. Mais si l'Union gagnait à l'Antwerp, elle n'aurait besoin que d'un point lors de l'ultime journée, à domicile contre Bruges.

Genk est dans une position plus compliquée : les Limbourgeois doivent gagner deux fois, c'est aussi simple que ça...et espérer que l'Antwerp ne prenne pas 3/6, et l'Union pas 4/6. En cas d'égalité entre Genk et l'USG, Genk a l'avantage en raison de leur position en phase classique.