Une prolongation très importante au RFC Liège

Promu en Challenger Pro League, le RFC Liège commence déjà à construire son effectif en vue de la saison prochaine. Après le départ de Perbet, et les arrivées de Lioka et Cascio, le club a annoncé une prolongation.

L'ailier Benoit Bruggeman, âgé de 26 ans, a officiellement prolongé son contrat au RFC Liège. Il sort d'une belle saison à 10 buts et 18 assists. Il a décidé de rester chez les Sang et Marine malgré la convoitise qu'il suscitait chez certains clubs.

Bruggeman a signé un nouveau contrat courant jusqu'en juin 2025.

"Je ne pouvais imaginer après cette saison quitter le groupe. Mon envie est de porter nos couleurs le plus haut possible en Challenger Pro League. Je remercie le club pour sa confiance et les supporters pour leurs encouragements", a-t-il déclaré.