Excellente nouvelle pour l'Union en vue du choc contre l'Antwerp !

Incertain avant le choc, Teddy Teuma sera finalement bien dans la sélection qui se rendra au Bosuil demain.

Blessé, le capitaine de l'Union n'avait pas joué le week-end dernier à Genk et était jusqu'ici toujours incertain, comme le révélait son coach.

Les voyants semblent donc être au vert suite au dernier entrainement des Bruxellois, qui pourront compter sur leur capitaine pour cette rencontre décisive face à l'Antwerp.

We will be ready. #ANTUSG pic.twitter.com/rVNx6r562N