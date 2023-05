Jonas De Roeck optimiste après la défaite contre Gand : "Il faut retenir le positif"

Le KVC Westerlo n'a pas pu terminer sa saison en beauté à domicile. Lors de l'avant-dernière journée des Playoffs 2, les hommes de Jonas De Roeck se sont inclinés 1-3 face à La Gantoise.

Le dernier match à domicile du KVC Westerlo s'est soldé par une défaite 1-3 pour les Campinois. "Je pense que nous avons bien commencé le match. Nous avions l'intention de poursuivre sur la lancée de la semaine dernière. Ensuite, on voit que même contre une équipe comme La Gantoise, qui est après tout un club de premier plan en Belgique, nous nous créons des occasions", a expliqué Jonas De Roeck à l'issue de la rencontre. "Nous nous sommes créés de bonnes occasions, mais nous ne les avons pas concrétisées. Nous aurions déjà dû marquer une ou deux fois, mais nous avons pris l'avantage dans les arrêts de jeu. Gand a beaucoup de qualités en attaque, nous savions donc que nous devions en faire plus après ce premier but", a poursuivi l'entraîneur de Westerlo.

Cependant, les promus n'ont pas réussi à marquer plus de buts et ont même encaissé trois buts supplémentaires. "Le point de bascule est le 1-1, où nous avons été un peu malchanceux. Mentalement, c'est un peu dommage", a admis De Roeck.

Nous l'avons également remarqué en deuxième mi-temps en voyant le niveau de jeu de Westerlo. Il ne restait plus grand-chose du jeu énergique de la première période du côté des pensionnaires du Kuipje. Cuypers et Tissoudali ont réussi à assurer les trois points pour Gand en deuxième mi-temps. "Si vous voyez à la fin comment les supporters nous ont soutenus, je pense qu'ils sont très satisfaits. Je pense qu'ils sont très satisfaits de ce que nous avons apporté cette année. Il faut surtout retenir le positif", a conclu De Roeck, satisfait de la saison de Westerlo.