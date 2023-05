Genk fait une confession : "Il y a énormément d'intérêt" pour un cadre de l'équipe

Genk va-t-il devoir reconstruire son noyau cet été ? Un départ semble en tout cas à prévoir...

Dimitri De Condé s'est exprimé sur les ondes de Het Laatste Nieuws Live, et a en effet évoqué un éventuel départ de Mike Trésor. Le meilleur passeur du championnat, sans surprise, attire les regards et les convoitises.

"Oui, il y a de l'intérêt de plusieurs équipes", révèle le directeur sportif du Racing Genk. "Nous allons essayer de conserver notre noyau au maximum, mais il faudra clairement transférer à ce poste (en cas de départ de Trésor)".

De Condé rassure cependant : la relève est aussi là, estime-t-il. "Avec Luca Oyen et Anouar Ait El-Hadj, les jeunes sont prêts à prendre sa succession". Une tâche loin d'être aisée : Trésor compte 8 buts et 23 assists, un record sur une saison.