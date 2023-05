Marc Degryse avertit l'Antwerp pour l'ultime journée : "Ne comptez pas là-dessus"

L'Antwerp a encore son destin en main dans la course au titre. À Genk, il dit impérativement l'emporter le week-end prochain.

A un match de la fin, l'Antwerp est toujours premier au classement et peut encore être champion. Mais le Great Old devra s'imposer à Genk dimanche prochain.

Marc Degryse pense que l'Antwerp devra encore se battre dimanche prochain. "Je suppose que l'Union battra le Club de Bruges", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "L'Antwerp devra alors gagner à Genk et Genk aura peut-être aussi quelque chose à jouer."

Avant le match, Degryse a quelques conseils à donner à l'Antwerp. "L'Antwerp doit maintenant se regarder dans la glace et se lancer à fond dans l'attaque pendant 90 minutes la semaine prochaine. Sinon, elle sera confrontée à la même situation que contre l'Union. Et je ne compterais pas non plus sur le fait que l'Union perde des points."