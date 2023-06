Le Standard veut clore la saison sur une note positive : "Ce n'est pas parce qu'une personne part que le château s'écroule"

Ce samedi soir (20h30), le Standard de Liège se déplacera à la Ghelacamo Arena pour y affronter La Gantoise lors de la dernière journée des Playoffs 2.

Après avoir évoqué le groupe qui effectuera le déplacement à Gand samedi soir, Geoffrey Valenne est revenu sur l'état d'esprit qui règne au Standard de Liège avant cette dernière joute de la saison. "Il y aura peut-être des remaniements dans l'équipe, mais la volonté est d'avoir tous les joueurs opérationnels à disposition et de faire un match cohérent à Gand. On ne veut pas aller là-bas sans le moindre objectif. On veut terminer ces Playoffs 2 sur une note positive car le club le mérite au vu de la saison", explique le T1 intérimaire des Rouches.

"Quand on regarde un an en arrière, on peut se rendre compte du travail accompli. Ronny Deila n'est plus là, mais il y a un directeur de la performance et des analyses vidéos qui viennent d'arriver. Pierre Locht et Fergal Harkin ont travaillé d'arrache-pied cette année pour avoir un staff et un groupe compétitifs. On possède un effectif sain et une bonne culture de travail. Ce n'est pas parce qu'une personne part que le château s'écroule. Au contraire, car on a conservé une super base. Tout le monde continue de travailler et personne ne doit s'abattre. On n'a pas le temps de réfléchir et on doit continuer de faire évoluer les choses. La tension de la semaine dernière a disparu et il y a de nouveau une fraîcheur mentale", conclut Valenne.