🎥 Mourinho insulte l'arbitre après la défaite : "T'es une p*tain de honte"

On penserait pourtant que la Roma pourrait s'estimer contente de l'arbitrage bancal d'Anthony Taylor ce mercredi soir. L'arbitre de la finale d'Europa League a un peu laissé s'échapper le match, ce qui a fini par profiter aux hommes de José Mourinho, gagnant du temps dès qu'ils le pouvaient.

Pire : le but de l'AS Rome était pour certains non-valable pour une faute sur Ivan Rakitic à la base de l'action, et l'annulation du penalty en faveur de Séville fait également polémique. Mais ce n'est pas assez pour José Mourinho.

Le Special One, très nerveux tout au long du match, a ainsi...attendu Mr Taylor et les autres arbitres dans le parking du stade de Budapest. "Tu es une p*tain de honte, une p*tain de honte", a-t-il répété à l'intention de l'arbitre du match.

