Pourquoi Wouter Vrancken est confiant avant le choc contre l'Antwerp

Le KRC Genk peut encore rêver du titre avant la dernière journée et Wouter Vrancken est bien décidé à saisir l'occasion des deux mains.

Vainqueur de la phase classique, mais rapidement repoussé à la troisième place des Champions Playoffs, le KRC Genk peut encore espérer être champion en cas de victoire dimanche et de partage ou de défaite de l'Union contre Bruges.

"Statistiquement, c'est nous qui avons le moins de chance d'être champions, mais tant qu'il y a de l'espoir, on y croit et on va se donner à 100% dimanche", assure Wouter Vrancken à la veille du match de Genk contre l'Antwerp.

Le coach limbourgeois aborde d'ailleurs cette rencontre avec optimisme, même si l'Antwerp s'est imposé à Genk à deux reprises cette saison. "Lors de la phase classique, nous avons aussi gagné chez eux. Et lors du match à domicile, nous avions dominé et nous avions été battus à cause d'une petite erreur. Dimanche, il faudra aussi être dominant et transformer nos occasions. Nous sommes prêts", affirme-t-il.