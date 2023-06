Jérémy Doku a un prix, et il est astronomique

Le Diable Rouge pourrait quitter le Stade de Rennes cet été, cependant le club qui souhaitera l'acquérir devra signer un très gros chèque.

Jérémy Doku, avec sa fin de saison impressionnante, est sans aucun doute l'un des joueurs les plus convoités par les grands clubs. Florian Maurice, le directeur sportif des Rouge et Noir, se félicite des performances de Doku depuis janvier, soulignant qu'il a retrouvé le niveau attendu. Malgré quelques pépins physiques, il a travaillé dur pour améliorer sa condition et a retrouvé son efficacité. Son style de jeu percutant et sa qualité de dribble le rendent très attractif pour les clubs anglais. Néanmoins, avec encore deux ans de contrat, le Stade Rennais est confronté à une décision délicate : prolonger le contrat de Doku ou envisager une vente. La direction prendra le temps de réfléchir et de suivre l'évolution de la situation.

Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir de Jérémy Doku, et il est fort probable que les grands clubs continueront de le courtiser. Les supporters du Stade Rennais espèrent conserver ce jeune talent prometteur, mais ils sont conscients des surprises que peut réserver le marché des transferts. Ainsi, cet été s'annonce mouvementé pour les Rouge et Noir, avec des négociations et des tractations en cours.

Le directeur sportif prévient que le prix de Doku ne sera pas négligeable : "J'ai entendu des chiffres (50 millions d'euros). C'est une somme importante, mais je pense qu'il vaut plus que ces montants qui ont été mentionnés." Le Stade Rennais ne bradera pas son international belge, au contraire, il espère réaliser une belle plus-value sur ce joueur recruté pour 26 millions d'euros en septembre 2020.

Florian Maurice est conscient que des prétendants se manifesteront pour Doku. Cependant, il estime qu'il est encore trop tôt pour des négociations concrètes, car les championnats viennent tout juste de se terminer et les clubs anglais ont tendance à attendre une certaine période avant de prendre des décisions. Il souligne également que des clubs non anglais pourraient également exprimer leur intérêt. Quoi qu'il en soit, Doku a offert une superbe fin de saison au Stade Rennais, suscitant l'admiration de tous.

Le suspense demeure quant à l'avenir de Jérémy Doku, et les prochaines semaines seront riches en tractations et en spéculations dans le monde du football.