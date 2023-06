Jeu, set et match pour Manuel Benson

Manuel Benson a remporté le titre de "But de la saison" à Burnley. Benson est l'auteur du but décisif qui a permis à Burnley de devenir champion en Championship. Le but marqué par notre compatriote a été élu par les supporters et il réagit avec enthousiasme à cette récompense.

Benson, ancien de l'Antwerp, a d'abord réalisé une belle action avant de placer le ballon dans les filets du rival, Blackburn Rovers. "Je suis extrêmement fier de cette récompense, je vais lui trouver une place de choix à la maison", a déclaré Benson par le biais des canaux officiels du club. Benson est également conscient que son but revêt une valeur particulière car il a été marqué à l'extérieur, chez le rival Blackburn Rovers. "Cela signifie beaucoup, étant donné l'histoire longue entre les deux clubs et l'intensité de la rivalité. Marquer et remporter le match ne pouvait pas être mieux", partage Benson. Selon Benson, l'endroit et le moment où il a marqué ont joué un rôle décisif dans la sélection du meilleur but de la saison. "Marquer à ce moment précis contre Blackburn et assurer le titre de champion. Cette soirée a été très importante pour les supporters, c'est pourquoi je pense que ce but a été choisi", conclut Benson. Burnley et son entraîneur, Vincent Kompany, ont acquis Benson, âgé de 26 ans, auprès de l'Antwerp pour quatre millions d'euros l'été dernier.