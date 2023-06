Lionel Messi annonce sa destination et confesse : "Je n'étais pas heureux"

C'est désormais officiel : Lionel Messi va rejoindre l'Inter Miami, et non pas l'Arabie Saoudite. L'Argentin a annoncé sa décision, et l'a expliquée.

"Je vais à l'Inter Miami" : c'est par ces mots que Lionel Messi a annoncé sa destination, prenant le monde du football par surprise. Deux destinations se dessinaient en effet : l'Arabie Saoudite, qui lui offrait un pont d'or inédit dans l'histoire du football, ou un retour au FC Barcelone. "La vérité est que j'avais des offres d'autres clubs européens mais que je ne les ai même pas prises en considération. En Europe, je n'aurais signé qu'au FC Barcelone", assure Messi dans Sport. "Après avoir remporté la Coupe du Monde et ne pas avoir pu retourner au Barça, il était temps de quitter l'Europe, de vivre le football de manière différente, de profiter plus au quotidien". Messi a donc privilégié les USA. Sa famille, notamment, n'aurait pas souhaité se rendre en Arabie Saoudite. "L'argent n'a jamais été la motivation principale. Je crois qu'on me proposait bien assez d'argent en Arabie (sourire). Le plus important, c'est que désormais, c'est ma décision à 100%". Lionel Messi a également fait une confession sur sa vie parisienne, qui explique son départ : "Ce furent deux ans pendant lesquels je n'ai pas été heureux. Je n'aimais pas cela, et ça a eu un impact sur ma vie de famille", révèle le septuple Ballon d'Or. La vie américaine l'attend désormais.