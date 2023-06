Dries Mertens à nouveau absent de la sélection : est-ce un adieu ?

Le Louvaniste, champion pour la première fois de sa carrière avec Galatasaray, est à nouveau absent de la sélection de Domenico Tedesco. A 36 ans, on l'imagine mal revenir dans le coup en septembre, lorsque les U21 auront pleinement intégré le noyau A après l'Euro.

Est-ce la fin définitive de l'histoire entre Dries Mertens et les Diables ? En mars, Domenico Tedesco n'avait pas repris l'attaquant de Galatasaray, champion pour la toute première fois de sa carrière avec le club turc après neuf ans de disette au Napoli. Romelu Lukaku avait inscrit quatre buts en deux matchs, Openda avait grappillé des minutes de jeu et même De Ketelaere avait joué dix minutes en pointe, en Allemagne.

Cette fois, le joueur de l'AC Milan sera aussi en Géorgie et une place se libérait donc pour le troisième attaquant, bien qu'il ne s'agisse pas de la position préférentielle de l'ancien Brugeois mais plutôt, dans ce cas, d'un système avec un buteur qui décroche beaucoup pour permettre aux ailiers de prendre la profondeur. De manière assez ouverte, Domenico Tedesco avait déclaré au mois de mars qu'il n'aurait pas repris Michy Batshuayi, même si celui-ci avait été disponible (l'attaquant de Fenerbahçe souffrant alors d'une blessure à l'aine).

© photonews

L'heure des adieux ?

Après cette déclaration, on s'attendait donc à voir Dries Mertens recevoir une petite chance sous Tedesco, lui qui a fêté son 36e anniversaire début mai, dans la mesure où l'on considère qu'on ne reverra plus Christian Benteke avec le maillot des Diables.

Fort d'une belle saison en Turquie ornée de six buts, trois passes décisives et plus de 2.000 minutes de jeu, on imaginait Drieske en concurrence avec Hugo Cuypers pour cette dernière place sur la ligne offensive.

La réponse semble désormais claire, Michy Batshuayi est bien devant Dries Mertens dans la hiérarchie et on imagine mal, lors du rassemblement de septembre, l'homme aux 109 sélections et 21 buts en équipe nationale prendre une place dans un noyau renforcé par les espoirs revenus de l'Euro.

Dans une perspective un petit peu plus lointaine mais dans le même ordre d'idées, il semble aussi impensable de voir l'ancien Napolitain disputer l'Euro 2024, lui qui aura alors 37 ans. Dries Mertens aura donc l'occasion, cet été, de fermer définitivement la page des Diables. On aura alors l'occasion de chaleureusement le remercier.