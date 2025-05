Rudi Garcia envoie un message clair aux fans des Diables avant le début de la campagne qualificative à la Coupe du Monde

Même si les championnats sont terminés dans la plupart des pays européens, les internationaux devront encore prester lors de la trêve internationale du mois de juin, avant de partir en vacances pour certains, ou à la Coupe du Monde des clubs pour d'autres.

Dans deux semaines, les Diables Rouges entameront leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 par un déplacement en Macédoine du Nord, avant de recevoir le pays de Galles au stade Roi Baudouin.

Le choix du stade national pour accueillir cette rencontre n'a pas fait l’unanimité auprès des supporters. L’Union belge avait pourtant annoncé en début de campagne que les Diables rejoueraient dans les stades de clubs. Le barrage retour de Ligue des Nations contre l’Ukraine, disputé à Genk, s’était d’ailleurs tenu dans une ambiance des grands soirs.

L’enthousiasme autour de ce match semble donc moindre, mais Rudi Garcia le sait : ses joueurs auront besoin de leurs supporters pour livrer une bonne prestation face au pays de Galles et démarrer ces qualifications du bon pied. Sur les réseaux sociaux des Diables, le sélectionneur national a lancé un message clair :

"Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre soutien à Genk. Je crois que notre victoire 3-0 est aussi due à votre présence. Vous avez vraiment aidé l'équipe. Nous aurons également besoin de vous au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, pour notre premier match de qualification contre le pays de Galles."

"Nous espérons vous voir nombreux. Pour réussir de belles qualifications, pour gagner des matchs, nous serons plus forts si vous êtes avec nous." Les Diables espèrent donc voir le stade Roi Baudouin faire le plein contre le Pays de Galles. Ce n’est pas encore le cas à l’heure actuelle.

The coach has a something to say. 🗣️ pic.twitter.com/26LmmnwUzD