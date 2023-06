Comment Anderlecht pourrait s'offrir un attaquant à plus de 5 millions d'euros

Le RSC Anderlecht est intéressé par Kasper Dolberg. Au-delà de l'évidente connexion danoise à Neerpede, le deal paraît financièrement compliqué...à moins que ?

Anderlecht va-t-il réussir un nouveau coup improbable cet été ? Le fait est que depuis plusieurs saisons, chaque été, le RSCA parvient à attirer des attaquants sur papier apparemment inaccessibles : Lukas Nmecha (prêté par City), Joshua Zirkzee (prêté par le Bayern), Fabio Silva (prêté par Wolverhampton) et Sebastiano Esposito (prêté par l'Inter).

Mais cette fois, la direction anderlechtoise serait, selon Sudpresse, sur un gros coup : un transfert à titre définitif de Kasper Dolberg (25 ans), l'attaquant de l'OGC Nice. Un buteur évalué à 9 millions d'euros, à l'époque transféré pour plus de 20 millions en provenance de l'Ajax.

Notre première réaction ? "Impossible" : le RSC Anderlecht n'a pas les moyens de s'offrir un tel joueur. Mais Nice semblerait ouvert aux négociations entre 5 et 7 millions d'euros. Trop cher ? Probablement...à moins que.

Anderlecht va remplir les caisses

Dans les jours et semaines à venir, le RSCA va probablement remplir les caisses : Bart Verbruggen est sur le départ, et devrait rapporter (très) gros - au moins 15 millions. Adrien Trebel et Lior Refaelov libèrent chacun un salaire de plusieurs millions en tout ; Francis Amuzu, Benito Raman ou encore Amadou Diawara pourraient être vendus pour quelques millions et ont également un salaire élevé.

Qui plus est, selon certaines sources, dans le transfert de Sergio Gomez à Manchester City, un bonus était lié à une victoire en Ligue des Champions. Anderlecht a donc peut-être...gagné quelques millions hier soir.

Bien sûr, un départ de Bart Verbruggen devrait être compensé, mais un gardien de but coûte rarement un montant exorbitant, surtout si Jesper Fredberg privilégie un jeune talent (voire décide de reformer un duo Van Crombrugge - talent de Neerpede).

Bref : si les choses sont toujours plus compliquées que la simple balance "rentrées d'argent = dépenses", le RSCA a tout de même plus de moyens que prévu en ce début de mercato. Tant mieux, car il serait (largement) temps de commencer à s'activer : Brian Riemer espérait un groupe au complet pour fin juin...