Vincent Kompany veut chiper un joueur à Anderlecht et propose un gros montant : départ inévitable ?

Ceux qui ont suivi le mercato estival du RSCA l'été dernier n'en seront pas surpris : Vincent Kompany revient à la charge pour Bart Verbruggen. Et cette fois, ce sera difficile de retenir le portier néerlandais...

L'été dernier, Bart Verbruggen aurait déjà pu quitter Anderlecht. Le club le plus intéressé ? Burnley, alors en Championship...et où Vincent Kompany vient d'arriver. Mais pas seulement lui : Jelle ten Rouwelaar, ancien entraîneur des gardiens, a accompagné Kompany et connaît bien Verbruggen.

Le RSCA a dû faire des pieds et des mains pour conserver son prodige, avec une promesse en filigrane : du temps de jeu dès que possible durant la saison. Chose faite en milieu d'exercice avec la mise en retrait d'Hendrik Van Crombrugge.

Une offre difficile à refuser

Bart Verbruggen, depuis, a confirmé...et Burnley décroché la promotion en Premier League. Sans surprise, alors que l'été dernier, les Clarets offraient 5 millions + divers bonus, ils reviennent donc à la charge, dévoile Het Laatste Nieuws.

Et cette fois, le montant est bien plus conséquent : on parle de 15 millions d'euros pour le Néerlandais de 20 ans. Mieux : Brighton & Hove Albion est également intéressé, ce qui pourrait encore faire grimper les enchères.

À ce tarif, le RSCA est naturellement disposé à laisser filer son petit prodige, qui a disputé une énorme seconde partie de saison, maintenant les Mauves en lice en Europe comme dans la course au top 8. Il faudra le remplacer, mais un gardien de but coûte rarement un montant très élevé ; Anderlecht pourrait donc utiliser cette cagnotte pour le reste de son mercato également...et en a bien besoin.