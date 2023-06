Verbruggen prêt à jouer un double mauvais tour ?

Vincent Kompany et Burnley sont en pole position pour Bart Verbruggen, mais selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, c'est Brighton qui aura le dernier mot.

Brighton serait en discussions avancées pour recruter le gardien d'Anderlecht, Verbruggen. Burnley a également identifié le gardien néerlandais comme une priorité de transfert, mais n'a pas réussi à conclure l'affaire.

Manchester United s'est également renseigné sur Verbruggen, mais aucune offre concrète n'a été formulée. Verbruggen a fait forte impression la saison dernière en tant que numéro un dans les cages pour les Mauves et Blancs.

Understand Brighton are advancing to the final stages of deal to sign talented goalkeeper Bart Verbruggen. 🚨🔵🇧🇪 #BHAFC



Burnley, trying until the end as they want him as priority target but Brighton now closer. Man Utd called to be informed on conditions but no bid. pic.twitter.com/ydErhuf98S