Youri Tielemans sort du silence et réagit !

Youri Tielemans brise le silence sur son transfert à Aston Villa et exprime son "ambition". Lors d'une interview accordée à RTL, il explique les raisons de son choix de rejoindre l'équipe d'Unai Emery cet été.

Le joueur belge se rendra à Birmingham le 1er juillet pour rejoindre Aston Villa. Actuellement en déplacement avec l'équipe nationale belge pour deux matchs cruciaux de qualification pour l'Euro 2024, contre l'Autriche samedi et contre l'Estonie le mardi 20 juin.

"Il y a bien sûr eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui ont été dites, des choses qui n'ont pas été dites, mais j'ai toujours appris à ne pas croire ce qui est rapporté dans les journaux", a déclaré Tielemans à RTL Sports.

"Le choix d'Aston Villa est logique à ce stade et compte tenu de leur ambition, j'espère y réaliser de grandes choses." Tielemans ajoute qu'il était important pour lui de trouver un nouveau club dès que possible. "Cela me fait plaisir, car cela me permet de changer d'air. Je sais où je jouerai l'année prochaine et, c'est très important pour un footballeur et sa famille."