Comment remplacer KDB et Onana ? Domenico Tedesco répond

Domenico Tedesco fait face à un premier gros défi à la tête des Diables Rouges : la vie sans Kevin De Bruyne. Mais aussi sans Amadou Onana, dont il avait fait un pilier de son milieu de terrain.

La semaine d'entraînement s'est bien passée, a assuré Domenico Tedesco depuis le centre d'entraînement de Tubize, ce vendredi. À la veille du second match qualificatif des Diables Rouges dans cette campagne vers l'Euro 2024, aucun nouveau blessé n'est à déplorer, et les retardataires (Lukaku et Batshuayi) ont pleinement intégré les sessions collectives.

"Nous avons pu nous baser sur le camp d'entraînement de mars pour travailler plus en profondeur, essayer de nous améliorer", se réjouit Tedesco. "Les nouveaux venus (Al-Dakhil, Deman, Vranckx et Bodart nda) se sont très bien intégrés, j'ai été agréablement surpris par leur implication et leur intensité".

Malheureusement,qui dit nouveaux venus, dit souvent absences, et cette fois, elles ne sont pas anecdotiques puisque Tedesco doit faire sans Kevin De Bruyne et Amadou Onana. "Tout le monde connaît leur importance", concède-t-il. "Mais vous ne m'entendrez jamais me plaindre. Tous nos milieux de terrain sont très bons et je n'ai aucun doute concernant leurs remplaçants".

Mais comment remplacer de tels joueurs dans l'entrejeu ? "De Bruyne est le meilleur milieu du monde, Onana a un profil très spécifique, très physique, récupère énormément de ballons. Vous ne les remplacez pas avec un seul homme mais en cherchant des solutions collectivement", explique Tedesco. "Nous devons compenser leur absence, et ce sera fait via le collectif".