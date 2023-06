"Il va le regretter"

Eden Hazard a fait ses adieux aux Red Devils samedi. Marc Degryse espère qu'il continuera à jouer au football, peut-être en MLS.

"S'il arrête, il le regrettera", a déclaré Marc Degryse à VTM. "Après la carrière, tout devient moins important. Il pourrait aller en Amérique, en MLS. Par exemple, à Vancouver ou en Floride. Là-bas, il pourrait également passer du bon temps en famille."

Frank Boeckx pense qu'il est possible qu'Hazard prenne sa retraite. "Il a beaucoup souffert physiquement tout au long de sa carrière et il en a assez. Il a commencé très jeune, et a été présent chez les Diables Rouges pendant 14 ans. Il n'est donc pas surprenant qu'à 32 ans, il montre des signes d'usure. Personnellement, je le vois encore jouer au RWDM. Il pourrait jouer aux côtés de son frère et il serait le roi là-bas. Même s'il fait ce qu'il veut là-bas, il restera le meilleur."

Le contrat d'Hazard avec le Real Madrid a été résilié par consentement mutuel la saison dernière. Le Real Madrid a dépensé plus de 100 millions d'euros pour ce transfert.