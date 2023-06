Quelle hierarchie sans Thibaut Courtois (et Simon Mignolet) dans le but des Diables Rouges ?

Le conflit entre Thibaut Courtois et Domenico Tedesco ouvre potentiellement la porte à une lutte pour le poste de gardien comme notre sélection n'en avait plus connu depuis dix ans. Qui parviendra à s'imposer dans la durée entre les perches ?

Dès l’avènement de Thibaut Courtois, la Belgique du football s’est frottée les mains : grâce à lui, les Diables Rouges seraient tranquilles pour 15 ans, voire même 20 au poste de gardien de but. C’était sans compter sur son fort caractère et son extrême esprit de compétition. Au point que certaines sources espagnoles évoquent déjà son souhait de mettre au moins temporairement l’équipe nationale entre parenthèse après la saga du brassard.

Un événement que Simon Mignolet n’avait pas vu venir lorsqu’il a pris sa retraite internationale à l’issue de la Coupe du Monde. En 12 ans au sein de l’équipe nationale, le gardien du Club de Bruges n’a disputé que 17 matchs à enjeu dans le but belge. Si l’on ne considère que les matchs disputés depuis la prise de pouvoir de Thibaut Courtois et que l’on enlève un match de qualification pour l’Euro 2020 disputé alors que la Belgique était déjà qualifiée, on arrive au total de 10 apparitions dans des rencontres à enjeu. Sans aucune minute dans un grand tournoi.

C’est dire si les gardiens situés derrière Big Sim dans la hiérarchie ont eu peu voix au chapitre. Titulaire en Estonie mardi,n’avait auparavant disputé que deux matchs en équipe nationale : une petite minute jouée à la toute fin d’un match amical ainsi qu’une titularisation contre le Burkina Faso lors du rassemblement des joueurs comptant moins de 50 caps. Pour celui qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, cela reste très peu pour étaler ses qualités.

En balance avec Sels facture à peine plus de temps de jeu. Sélectionné pour la première fois en 2013, il a dû attendre sept ans pour disputer ses premières minutes sous la vareuse des Diables et compte aujourd’hui cinq apparitions, dont la dernière lors de la victoire en Allemagne en mars dernier.

Absent de ce rassemblement, le gardien de Wolfsburg pourrait devenir le numéro un provisoire si l’absence de Thibaut Courtois devait se prolonger. Avec ses années d’expérience en Bundesliga où il s’est imposé comme l’un des gardiens les plus fiables, il jouit d’un certain crédit de Domenico Tedesco qui le connaît depuis longtemps.

Derrière ce duo, plusieurs gardiens se disputeraient le poste de troisième larron. En Estonie,avait été rappelé en renfort, comme cela a été souvent le cas ces dernières saisons en cas de défections. A ses côtés sur le banc et de cinq ans son cadet,semble plus incarner l’avenir, même s’il doit encore trouver plus de régularité dans ses prestations.

D’autant qu’en matière d’avenir,(21 ans) a lui aussi des arguments à faire valoir. Encore jamais appelé chez les A, le futur portier de Leipzig pourrait profiter de cette période de flottement pour prendre ses marques en sélection à l’issue des derniers matchs qu’il disputera en U21 à l’Euro espoirs.

Malgré l’omniprésence de Thibaut Courtois et ses nombreux sauvetages depuis dix ans, les Diables Rouges peuvent donc voir le futur avec optimisme : avec ou sans notre pieuvre nationale, les buts belges seront bien gardés.