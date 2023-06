Cartons de Malines, Courtrai et Zulte Waregem en préparation

Plusieurs équipes de JPL et de Challenger Pro League ont déjà repris le chemin des terrains, en préparation de la nouvelle saison. Ce samedi donnait lieu aux premières rencontres amicales de la présaison.

Malines s'est facilement imposé face au Tempo Overijse (0-5) avec un doublé du nouveau venu Lauberbach.

Courtrai a également empilé les buts face à Harelbeke (2-6), alors que Zulte Waregem a planté le carton de l'après-midi avec une victoire 8-0 face au Racing Waregem.

