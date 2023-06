Les conseils "secrets" de Joshua Zirkzee à Bart Verbruggen pour la suite de sa carrière

A l'Euro espoirs, Bart Verbruggen a retrouvé Joshua Zirkzee, qu'il a bien connu à Anderlecht. Les deux compatriotes ont parlé transferts.

Comme Joshua Zirkzee il y a un an, Bart Verbruggen s'apprête à quitter Anderlecht. De plus en plus proche de Brighton, le portier a une nouvelle fois impressionné en sortant trois parades de classe mondiale contre les U21 belges à l'Euro espoirs. Monté au jeu, Zirkzee était aux premières loges pour l'admirer : "Il nous a permis de rester dans le match à la fin. Je suis très heureux pour lui, même si, pour être honnête, je n'en attendais pas moins de Bart" déclare-t-il au Laatste Nieuws.

Le buteur néerlandais n'hésite pas à échanger en matière de plan de carrière avec celui qu'il considère comme un ami : "J'essaie de lui donner des conseils, mais je préfère ne pas les divulguer. Mais Bart est un homme intelligent, il sait très bien ce qu'il fait. Il est incroyablement bon. Non seulement il attrape des ballons, mais il sait aussi très bien jouer au football. Bart ressemble beaucoup à Manuel Neuer, je le lui ai souvent dit. Je ne veux pas lui mettre trop de pression, mais c'est le niveau qu'il peut atteindre". Après l'avoir côtoyé pendant plusieurs saisons à l'entraînement du Bayern Munich, Zirkzee sait de quoi il parle.