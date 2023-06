Officiel : un joueur confirmé de Bundesliga débarque en Pro League

C'est un joli coup que vient de réaliser l'AS Eupen. Kevin Möhwald, qui compte plus de 150 rencontres de Bundesliga et 2.Bundesliga, a signé un contrat de trois ans avec les Pandas.

Après son sauvetage acquis sur le fil en fin de saison, l'AS Eupen s'active sur le marché des transferts et utilise ses liens en Allemagne pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Dans un communiqué, les Eupenois ont officialisé ce lundi l'arrivée du milieu central Kevin Möhwald en provenance de l'Union Berlin.

"La KAS Eupen a signé Kevin Möhwald venant du club de Bundesliga Union Berlin. Le milieu de terrain polyvalent a signé un contrat de trois ans à Eupen, soit jusqu'au 30 juin 2026. Il a jusqu'à présent disputé 258 matchs au niveau professionnel pour Rot-Weiß Erfurt, 1. FC Nürnberg, SV Werder Brême et l'Union Berlin" peut-on lire dans le communiqué des Pandas.

Toujours dans ce même communiqué, le directeur général du club, Christoph Henkel, a réagi à cette arrivée.

"Nous sommes très heureux d'accueillir comme première nouvelle recrue un joueur confirmé de Bundesliga. Kevin Möhwald apporte l'expérience de 155 matchs en 1ère et 2ème Bundesliga. Ce sont les meilleures conditions pour soutenir et faire progresser nos jeunes joueurs depuis sa position de milieu de terrain central. Nous espérons que Kevin Möhwald nous donnera des impulsions importantes afin d'améliorer la qualité de notre jeu et de nous mener vers notre objectif de la saison, les Play-off 2".