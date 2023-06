Verra-t-on encore souvent Wout Faes avec les Diables ?

Toujours à Leicester, le défenseur central pourrait évoluer en Championship la saison prochaine. Au vu de la concurrence qui se pointe en défense centrale chez les Diables, Wout Faes pourrait se retrouver dos au mur.

Parmi les quatre Belges présents à Leicester la saison dernière, trois n'ont pas encore trouvé de nouvel employeur alors que les Foxes ont été relégués en Championship. Si Youri Tielemans a été officialisé du côté d'Aston Villa, Timothy Castagne, Dennis Praet et Wout Faes vont reprendre les entraînements avec Leicester.

Quid de l'équipe nationale ?

Laissé deux fois sur le banc en mars et pas repris lors de la dernière trêve internationale, Dennis Praet aura tout sauf facile de retrouver l'équipe nationale. Dans une sélection remaniée avec l'Euro espoirs, l'ancien d'Anderlecht, de la Sampdoria et du Torino n'a pas eu son mot à dire.

Il faut dire que ces derniers mois, le milieu offensif ne s'est pas vraiment montré à son avantage. Seulement 977 minutes disputées cette saison, réparties en... 27 matchs (soit un petit peu plus de 35 minutes par match) et des statistiques faméliques : un but, une passe décisive.

Si Timothy Castagne évolue dans un poste plus rare, a récemment fait ses preuves tant en club qu'en sélection et ne devrait pas quitter les Diables de sitôt, le question de pose bien plus concernant Wout Faes.

Des erreurs, de la concurrence et un style qui ne correspond plus vraiment

Le défenseur central de 25 ans a vécu une saison difficile. Dans une équipe de Leicester qui a plus reculé qu'avancé, Wout Faes a pu utiliser à merveille ses qualités d'interception et de dégagement pour soulager les Foxes. Mais, balle aux pieds, dans une équipe qui construit son jeu, l'ancien d'Ostende éprouve bien plus de difficultés.

Coupable d'erreurs individuelles à plusieurs reprises en championnat, Faes ne rassure pas en possession et va souffrir de la concurrence : Bornauw est loin d'être oublié et Al-Dakhil, Debast, De Winter et les autres pointent sérieusement le bout de leur nez et ne tarderont pas avant de recevoir de nouvelles chances en A.

Avec un Domenico Tedesco qui veut la maîtrise du jeu, avec des défenseurs capables de relancer proprement et de récupérer des ballons sans commettre trop de fautes pour ne pas casser le rythme trop régulièrement, Wout Faes (5 sélections) ne semble plus tellement correspondre.

Le moment semble donc crucial. Dans une Championship moins mise en valeur, l'arrière central devra se montrer presque parfait pour garder sa place dans le noyau des Diables et relancer sa carrière de la meilleure des manières. Sauf si une écurie européenne désire présenter un montant avoisinant les 20M€ (somme estimée sur Transfermarkt) pour s'attacher ses services.