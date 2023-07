Un jeune Anderlecht s'impose en amical face à un adversaire européen de la saison passée

Après deux matchs en poules de la Conference League la saison passée (0-0 à Bucarest, 2-2 au Lotto Park), le RSC Anderlecht affrontait à nouveau le FCSB ce samedi, en match de préparation. Pour l'occasion, le format était de deux fois 60 minutes, avec deux équipes fort différentes.

Pour la première période, beaucoup d'habitués étaient au coup d'envoi : Hendrik Van Crombrugge, Moussa N'diaye, Hannes Delcroix, Marco Kana, Majeed Ashimeru, Francis Amuzu, Mario Stroeykens ou encore Benito Raman.

Lineup for the first of two 60’ vs. FCSB. 🟣⚪



30 - H. Van Crombrugge

5 - M. N'Diaye

3 - H. Delcroix

51 - I. Baouf

65 - A. Engwanda

55 - M. Kana

18 - M. Ashimeru

29 - M. Stroeykens

7 - F. Amuzu

68 - L. Monticelli

9 - B. Raman



Follow the game live on https://t.co/k6gi1DNmCW 📺