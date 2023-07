Ca se précise pour Anderlecht : Brian Riemer partira en stage avec ses attaquants

Anderlecht a longtemps attendu, mais cela se précise pour cette semaine. Samedi, le RSCA partira en stage et Brian Riemer aura de quoi faire en pointe.

Les supporters d'Anderlecht n'en peuvent plus : où est le premier transfert du mercato estival ? Alors que tous les autres clubs ont déjà (bien) entamé les grandes manoeuvres, Jesper Fredberg temporise et le RSCA n'a pas encore annoncé la moindre arrivée.

Cela devrait être pour cette semaine. Kasper Dolberg va rejoindre Anderlecht, qui a trouvé un accord définitif avec l'OGC Nice, écrivait Nice Matin ce dimanche. Le Danois va rejoindre les Mauves pour un montant de 5 millions hors bonus. C'est LE renfort offensif que Brian Riemer attendait.

Mais ce n'est pas le seul joueur que Riemer sera curieux de voir à l'oeuvre lors du stage en Autriche. Récemment prolongé, Luca Monticelli (18 ans) a un coup à jouer. S'il devrait a priori rejoindre le RSCA Futures pour la saison 2023-2024, Monticelli a séduit l'entraîneur anderlechtois, et vu que la saison de D1A débute plusieurs semaines avant celle de Challenger Pro League, il pourrait bien recevoir sa chance.

Luca Monticelli, au contraire de Lucas Stassin la saison passée (malgré ses nombreux buts), a convaincu Riemer par son abattage et sa discipline dans le jeu. Le coach danois n'est pas opposé par principe à l'idée d'intégrer de très jeunes joueurs en équipe A, mais n'a jamais été fan de Stassin, qui devrait bien partir en prêt à Westerlo (sa blessure est légère).

Enfin, il y a bien sûr encore et toujours Benito Raman : s'il devra en théorie se contenter d'un rôle de doublure derrière Dolberg, l'ancien de Schalke 04 a toujours trouvé un moyen de forcer une place dans le groupe et sur la pelouse, et trouve encore le chemin des filets en préparation. C'est une valeur sûre, et le club n'a pas l'air pressé de s'en séparer...