Bart Verbruggen s'est exprimé sur son transfert d'Anderlecht à Brighton. Le gardien néerlandais évoluera au sein de l'élite anglaise la saison prochaine.

Bart Verbruggen a officiellement rejoint Brighton en Premier League et ainsi quitté le Sporting d'Anderlecht ce lundi. Un beau transfert pour le jeune gardien néerlandais dont le montant serait de 20 millions d'euros.

"J'ai passé trois années fantastiques ici. J'ai rencontré des gens merveilleux dans un environnement chaleureux et j'ai toujours été fier de faire partie du RSC Anderlecht. Ce club m'a donné la possibilité de me développer, ce qui me permet de réaliser ce transfert. Jouer en Premier League, c’était un rêve d'enfant", a-t-il déclaré sur le site internet d'Anderlecht.

Au micro de la télévision du club de Brighton, Verbruggen a expliqué qu'il n'avait qu'une seule envie : "Commencer avec l'équipe."

"J'ai vraiment aimé la façon dont ils ont joué la saison dernière. Et avec l'entraîneur en place et les joueurs présents, je pense que je suis un bon ajout et donc j'ai décidé de venir ici."

"Je suis arrivé à Anderlecht quand j'avais 18 ans et j'ai commencé à jouer la saison dernière. A partir de là, tout est allé très vite. J'ai joué pour mon équipe nationale, puis j'ai eu ce transfert. J'en suis très heureux", a-t-il ajouté