Un grand talent d'Anderlecht intéresse... l'Union Saint-Gilloise !

Le dossier Noah Sadiki se complexifie. Initialement proche de rejoindre Burnley, le jeune de Neerpede est séduit par le projet de l'Union Saint-Gilloise.

Drôle de retournement de situation dans le dossier Noah Sadiki (18 ans). Peu utilisé la saison passée par Felice Mazzu comme par Brian Riemer en équipe A, le jeune talent polyvalent devrait quitter Anderlecht et Burnley a longtemps été la piste n°1.

Mais malgré une offre financièrement intéressante pour le joueur, un autre club est venu tout chambouler : selon nos informations, l'Union Saint-Gilloise aurait contacté Sadiki, qui privilégierait désormais ce projet.

Rien n'est encore fait, et pour cause : Noah Sadiki jouit d'énormément d'intérêt, notamment en provenance des Pays-Bas. L'AZ et Feyenoord se sont renseignés, tout comme le NEC Nimègue qui aurait été le plus concret avec une offre formulée au RSC Anderlecht. Celle-ci serait trop peu élevée.

Anderlecht ne laissera pas partir Noah Sadiki pour moins de 1,5 à 2 millions d'euros. Mais le joueur semble en position assez confortable puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat et ne compte pas prolonger : il sera gratuit dans un an.

Noah Sadiki a joué 19 matchs pour le Sporting d'Anderlecht en étant trimballé à presque tous les postes (back gauche, back droit, défense centrale, milieu défensif et même pistons gauche et droit). La saison passée, il a joué 12 matchs de JPL, mais a fini la saison avec le RSCA Futures.