Anderlecht n'a pas intérêt à se louper pour la succession de Bart Verbruggen

Bart Verbruggen quitte Anderlecht, et laissera un grand vide derrière lui. Aucun des gardiens actuels du RSCA ne peut le combler.

Bart Verbruggen est probablement le plus grand talent à son poste que la Pro League ait connu depuis un certain Thibaut Courtois, portant le Racing Genk vers le titre en 2011.

N'ayant joué que 6 mois en D1A, Verbruggen n'a pas acquis "l'aura" de certains autres gardiens de notre championnat - Simon Mignolet est un bien plus grand gardien de JPL que Verbruggen - mais en termes de talent, le Néerlandais a marqué les esprits... et est déjà devenu le gardien le plus cher de Pro League.

Et maintenant ?

Sans Verbruggen, la saison 2022-2023 d'Anderlecht était un désastre absolu. Comprenez : un désastre en championnat avec la certitude bien plus tôt qu'il n'y aurait pas de Playoffs, et une élimination dès les 16es de finale en Conference League face à Ludogorets.

Cela signifie que Jesper Fredberg et Brian Riemer doivent avoir une nouvelle priorité désormais : trouver un gardien n°1, et vite. Reste à savoir si cela implique de transférer un gardien de but, mais a priori, cela devrait être le cas.

Hendrik Van Crombrugge, à moins qu'il décroche un transfert d'ici le 28 juillet, devrait débuter la saison dans la peau d'un titulaire et peut-être bien d'un capitaine, à nouveau. Il est une valeur sûre : un gardien de niveau tout à fait correct et dont on sait quoi attendre, même s'il n'est plus un game changer après ses blessures au dos. Mais il y a pire pour Brian Riemer que de devoir débuter une saison avec HVC entre les perches.

© photonews

Colin Coosemans s'impose progressivement comme une doublure très intégrée au sein du groupe et là aussi, l'expérience de l'ancien Brugeois permet au moins de ne pas trembler au coup d'envoi ; l'expérience du duo Vertonghen-Debast permet également de ne pas revenir aux frayeurs de l'ère Kompany, quand une bourde semblait toujours imminente.

Le duo du Futures Rik Vercauteren - Timon Vanhoutte, d'un autre côté, ne paraît pas encore prêt pour le plus haut niveau, même si le second jouit de très bons retours à Neerpede où l'on croit en lui. Il défendra les filets des U23 la saison prochaine, et en cas de très bonnes performances, aura peut-être un rôle à jouer à l'avenir, mais ne nage pas dans les mêmes eaux que Bart Verbruggen.

Le RSCA espérait récemment se séparer de Van Crombrugge et de son salaire ; c'était la raison "officielle" de sa mise à l'écart l'hiver dernier. Mais les offres n'arrivent pas (les soucis physiques de l'ancien d'Eupen sont connus), et si Verbruggen a pris le dessus, c'est pour deux raisons : parce qu'il pouvait rapporter gros cet été (c'est fait)...et parce qu'il était un bien meilleur gardien. Anderlecht est plus faible sans lui, c'est une certitude. Et un problème... ?