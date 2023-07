L'ex-Carolo Lucas Ribeiro Costa quitte la Belgique après sa belle saison

Lucas Ribeiro Costa va quitter le SK Beveren. Il a accepté l'offre des Mamelodi Sundowns, en Afrique du Sud.

Nous vous évoquions début juin déjà de l'intérêt en provenance de l'étranger pour Lucas Ribeiro Costa (24 ans), l'ailier du SK Beveren. Auteur d'une belle saison (33 matchs, 11 buts, 8 assists), Ribeiro Costa va quitter la Belgique.

Dès le début, le club le plus concret dans son intérêt était celui des Mamelodi Sundownws, en Afrique du Sud. D'autres offres, notamment en provenance de MLS et de Russie, ont été étudiées mais le Brésilien partira bel et bien aux Mamelodi Sundowns.

C'est une nouvelle perte pour Beveren après Thierno Barry, Dieumerci Mbokani ou encore Kevin Hoggas. Les Waeslandiens vont devoir s'accrocher la saison prochaine pour viser la montée...