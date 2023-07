Quel sera l'apport d'Hayao Kawabe au Standard ? Carl Hoefkens se livre sur la nouvelle recrue des Rouches

L'international japonais a été officialisé cette semaine par le Standard. Présent ce samedi à l'académie pour le match amical contre le RWDM, Hayao Kawabe pourrait faire beaucoup de bien aux Rouches dans un milieu de terrain qui en a grand besoin.

On ne sait pas trop s'il est la quatrième ou cinquième recrue du Standard tant l'officialisation du prêt de Zinho Vanheusden a pris du temps, mais Hayao Kawabe est Rouche depuis cette semaine et était présent à l'académie, ce samedi, pour suivre la rencontre amicale de ses nouvelles couleurs contre le RWDM.

Contre les promus, les Rouches ont éprouvé de grandes difficultés à trouver l'homme libre, notamment au milieu de terrain. Bansé parfois caché en première période, le seul Isaac Price n'a pas su faire grand-chose, en infériorité numérique, face au solide milieu de terrain Molenbeekois.

Hayao Kawabe, qui partira évidemment en stage avec le Standard, disputera donc ses premières minutes avec les Rouches aux Pays-Bas. Interrogé à son sujet après la rencontre, Carl Hoefkens s'est réjoui de l'arrivée de l'international japonais.

"C'est un joueur qui aime la profondeur, qui peut travailler pour l'équipe et qui a la technique pour garder le ballon. Il sait faire des passes décisives et marquer des buts, je pense que c'est un très bon transfert. Il est international japonais, il a le métier et peut amener son expérience au groupe. Il est également capable de jouer dans plusieurs positions et l'on doit encore beaucoup progresser tactiquement."

Pendant le stage, Carl Hoefkens définira plus précisément la position préférentielle de ses joueurs polyvalents que sont Bokadi, Balikwisha et donc Kawabe (pour ne citer qu'eux). Difficile encore de connaître le rôle exact du joueur de 27 ans dans l'effectif d'Hoefkens, mais s'il confirme le bien dit de lui en Suisse (il évoluait aux Grasshopper Zürich la saison dernière) et au Japon, Hayao Kawabe pourrait faire grand bien au Standard.