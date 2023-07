L'Angleterre plutôt que Gand ou Genk : cet attaquant va déjà quitter la Pro League

Après quelques semaines d'incertitude, Tatshuiro Sakamoto devrait signer à Coventry, en Championship. De quoi donner un peu d'air à Ostende financièrement.

Malgré la saison cauchemardesque d'Ostende, conclue par la bascule en D1B, quelques joueurs ont réussi à marquer des points. Tatshuiro Sakamoto a fait partie des éclaircies dans la tempête. Le milieu gauche japonais est arrivé en janvier 2022 en provenance du Cerezo Osaka.

A Ostende, il a impressionné par sa technique en mouvement, délivrant 7 assists en 42 rencontres de championnat. Au point de susciter l'intérêt de certains clubs, Genk et Gand ont notamment été cités. Mais le joueur de 26 ans devrait plutôt partir en Angleterre.

Het Laatste Nieuws et plusieurs sources britanniques avancent que le club de Coventry (Championship) est plus concret que la concurrence par rapport aux deux millions réclamés par la direction ostendaise. Sakamoto dispose encore de deux ans de contrat à côte et renseigne deux apparitions avec l'équipe nationale japonaise.