Plus que peur que de mal pour Noa Lang

Récemment transféré au PSV Eindhoven, Noa Lang (24 ans) s'est offert une petite frayeur lors de son premier entraînement avec sa nouvelle équipe.

Ce lundi, Lang a dû quitter le terrain après seulement quelques minutes. Quelques instants après, il a pu reprendre individuellement.

Cela semblait rassurant, mais il vaut toujours mieux attendre des nouvelles ultérieures pour se prononcer quant à l'état de santé d'un joueur - comme Lang, fragilisé par plusieurs blessures ces dernières saisons.

Selon De Telegraaf, Lang s'est entraîné de nouveau individuellement et reprendra les séances de groupe cette semaine. Il partira en stage en Autriche avec son nouveau club, ce jeudi.

"Je pense que cela surprend beaucoup de gens. On ne s'attendait pas à ce que je sois prêt à retourner aux Pays-Bas. J'ai très envie de devenir champion aux Pays-Bas et d'y prendre part. Je veux me développer. Sur le terrain, mais aussi en dehors", avait déclaré Lang à propos de son transfert. "Je suis toujours moi-même (...) Je suis quelqu'un qui joue avec fierté pour le club où il évolue et qui donnera toujours tout. Je ne suis pas toujours la plus facile, mais c'est ce qu'est Noa Lang. Noa Lang est ici maintenant et est là pour jouer."