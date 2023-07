Kandouss à Gand, Var der Heyden aussi sur le départ : l'Union va-t-elle se retrouver sans défense ?

L'Union Saint-Gilloise n'en a pas encore fini avec les rumeurs de départs. Dans l'axe défensif, Siebe Van der Heyden et Ismaël Kandouss pourraient eux aussi aller voir ailleurs.

Les départs conjoints de l'entraîneur Karel Geraerts et du capitaine Teddy Teuma sont des coups durs pour l'Union Saint-Gilloise. Comme le serait la perte de Victor Boniface. Moins mis en avant, les départs de Siebe Van der Heyden et d'Ismaël Kandouss auraient eux aussi de lourdes conséquences sur l'équilibre de l'équipe. Le premier dispose d'un accord avec Majorque, tandis que le transfert du second à La Gantoise a été officialisé cette après-midi.

Arrivés à six mois d'intervalle en 2019, ils représentent à leur manière l'évolution spectaculaire de l'Union Saint-Gilloise ces dernières saisons. A ses débuts au Parc Duden, Van der Heyden était un défenseur dont même Ostende ne voulait plus et qui avait dû s'exiler en deuxième division néerlandaise pour grapiller du temps de jeu. Quant à Kandouss, le stoppeur venu de Dunkerque n'inspirait pas confiance suite à ses sautes de concentration, s'attirant les doutes des supporters à chaque nouvelle erreur de relance fatale.

Aujourd'hui, les deux compères cumulent ensemble plus de 250 matchs avec l'Union, ont fait leur preuve jusqu'au niveau européens et sont tous deux devenus internationaux, respectivement avec la Belgique et le Maroc. De quoi laisser la ligne arrière unioniste complètement démunie en cas de départ à deux semaines de la reprise du championnat ? Ce serait toutefois aller un peu vite en besogne.

Les deux joueurs arrivant dans la dernière année de contrat, la direction avait pris les devants. Tout d'abord en prolongeant Christian Burgess jusqu'en 2026, puis en levant l'option d'achat de Koki Machida. Derrière son faible temps de jeu (8 titularisations toutes compétitions confondues la saison dernière) dû à une blessure à la hanche et à la concurrence avec Van der Heyden, l'international japonais a le profil idéal pour remplacer son concurrent. Sa bonne relance du pied gauche et ses capacités d'anticipation en font son successeur naturel sur la gauche du trio défensif.

De l'autre côté de Burgess, les alternatives sont également présentes. Après une première saison d'adaptation lors de laquelle la tournante mise en place par Karel Geraerts lui a permis de débuter à 12 reprises (et de marquer deux buts), Ross Sykes se battra désormais avec Kevin MacAllister pour une place dans le onze. L'international espoir argentin vient d'être être annoncé par l'Union.

Sans oublier la venue de Fedde Leysen. Arrivé gratuitement du PSV, Leysen n'a jamais joué en équipe fanion mais était un titulaire indiscutable de l'équipe espoirs en deuxième division. Âgé de seulement 20 ans, il pourrait également se diriger vers la place de Machida, voire vers le poste d'arrière gauche, auquel il peut également évoluer.

La défense de l'Union Saint-Gilloise peut donc, à défaut d'être complètement sereine, se permettre de voir venir. Les solutions de rechange sont déjà bien présentes. Après tout, qui aurait qualifié Van der Heyden et Kandouss d'irremplaçables il y a quatre ans ?