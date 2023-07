Eupen tient son attaquant, qui débarque de Bundesliga !

L'AS Eupen, qui s'est maintenu de toute justesse la saison passée, se renforce en vue de la saison à venir. Un nouvel attaquant arrive d'Allemagne.

Bartosz Bialek (21 ans) est le nouvel attaquant de l'AS Eupen. Le club germanophone a annoncé son arrivée ce samedi, en prêt depuis le Vfl Wolfsbourg, où il est sous contrat jusqu'en juin 2025. Il vient donc renforcer les Pandas pour la saison à venir.

Bialek est international U21 polonais (10 caps, 4 buts), et était prêté la saison passée au Vitesse Arnhem où il a inscrit 6 buts en 26 rencontres. Avec Wolfsbourg, il a déjà disputé 36 rencontres en équipe A, dont 31 en Bundesliga.

Christoph Henkel, directeur général de la KAS Eupen, déclare sur le site officiel du club : « Malgré son jeune âge, Bartosz Bialek apporte l’expérience de 75 matchs de première division en Pologne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Grâce à sa présence dans la surface de réparation et à son jeu de tête, il apportera à l’offensive de notre équipe de la pression, des impulsions et des possibilités de marquer des buts. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Bartosz Bialek et lui souhaitons beaucoup de succès avec la KAS Eupen. »