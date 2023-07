Face aux rumeurs, un joueur du Standard rassure les supporters

Marlon Fossey a été cité sur le départ, mais a tenu à adresser un message subtil à ses supporters. Il se prépare bel et bien à sa deuxième saison en Jupiler Pro League.

Récemment, les supporters du Standard tremblaient : auteur d'une très belle saison et d'une tout aussi bonne préparation, Marlon Fossey (24 ans) aurait tapé dans l'oeil de Rennes, dont le directeur sportif était présent au stade lors du match amical face à l'AZ.

L'Américain allait-il quitter Sclessin après une saison à peine ? Son contrat longue durée (jusqu'en 2027) laisse penser le contraire... et Fossey lui-même vient d'envoyer un message clair. "Saison 2", écrit-il sur les réseaux sociaux avec des photos du stage.

Titulaire important et auteur de 4 buts en 28 matchs depuis son poste de back droit, Marlon Fossey s'est rapidement imposé comme l'un des chouchous de Sclessin la saison passée. Et un départ semble donc bel et bien à exclure !