📷 L'énorme indice (?) laissé par Anderlecht quant à un dossier chaud !

En effet, lorsqu'on parcourt les flocages possibles, on tombe sur le nom...d'Islam Slimani.

Or, l'attaquant algérien est en fin de contrat et les discussions n'ont pour l'instant pas permis de trouver un accord entre les différentes parties. Slimani est, en outre, cité au Moyen-Orient et au Brésil.

Alors, erreur ou indice ? Seul l'avenir nous le dira...

In other news, Islam Slimani’s name is still available for printing. #RSCA pic.twitter.com/QYQZxMubaX