L'Union jubile : "Les gens pensaient déjà qu'on était morts"

L'Union Saint-Gilloise a parfaitement lancé sa saison en prenant le meilleur sur un RSC Anderlecht apathique (2-0).

Auteur du 2e but de son équipe et d'une prestation aboutie, Cameron Puertas avait toutes les raisons d'être heureux à la fin du match. "Oui, on les a dominé. On a surtout très bien commencé le match. C'est ce qui nous a permis de directement rentrer dedans. On aurait pu marquer un ou un deux buts de plus. Ensuite, on est restés solides. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. On a fait ce que le coach voulait", a réagi le milieu de terrain en zone mixte.

L'Union démarre sa saison de manière idéale. "Les gens pensent que l'Union est morte parce qu'il y a eu des départs. Mais la direction a fait de très bon choix en termes de recrutement. N'importe quel joueur qui était sur le terrain aujourd'hui a rendu une copie plutôt parfaite."

Depuis son arrivée à l'Union, Puertas s'est souvent contenté d'une place de remplaçant. Mais cette fois-ci, il sent que le vent est peut-être en train de tourner. "C'est clair que (démarrer titulaire), ça change. Se sentir concerné dès le début, c'est idéal pour lancer sa saison."