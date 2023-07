Un non-match complet d'Anderlecht ? Brian Riemer a un point de vue plus circonstancié...

Anderlecht a démarré sa saison de la pire des manières : par une défaite. Qui plus est face à un rival, et en affichant un visage peu rassurant.

Certains diront qu'Anderlecht a réalisé, pour sa première de la saison, un non-match complet. En conférence de presse, le coach Brian Riemer a livré un point de vue bien plus circonstancié.

"Je n'ai pas vu une équipe confiante en première mi-temps. Je pense que nous avons eu trop peur de jouer notre jeu. Nous n'avons pas montré assez de qualité. Mon plus grand regret aujourd'hui, c'est que je n'ai pas vu une équipe avec assez de caractère, pas assez d'envie de gagner. En seconde mi-temps, nous étions bien meilleurs. Nous avons dominé, sans nous montrer dangereux. En fin de match, nous manquons une occasion d'égaliser. Puis nous concédons un penalty. Je pense que c'est une défaite logique, au vu des occasions que l'Union a eu. Selon moi, c'est un match à deux mi-temps, où l'Union était la meilleure en première et où nous étions les meilleurs en seconde."

Le milieu de terrain d'Anderlecht a souffert aujourd'hui. Mais Riemer refuse de considérer que seulement ce secteur du jeu a pêché. "Je pense que ça ne serait pas correct de ma part de dire que le problème venait de seulement quelques joueurs. Nous avons besoin de voir plus de qualité, tout simplement."

Il est clair que Riemer ne panique pas, après seulement une journée de championnat. Néanmoins, les fans Mauves ne semblent pas faire preuve d'autant de patience, comme on a pu le voir ce vendredi soir. "C'est important pour nous de prendre match par match. Nous croyons beaucoup en nous-mêmes. La semaine prochaine, nous jouons contre l'Antwerp et nous croyons en un bon résultat. Il n'y a aucun besoin de paniquer. Nous voulons accrocher le top 6. (Concernant les fans) Si vous ne savez pas gérer la pression, ne venez pas dans un grand club comme Anderlecht. Les fans ont besoin d'exiger des grandes choses de notre part. C'est notre identité en tant que club. J'ai dit à mes joueurs que la première mi-temps était inacceptable, et que la deuxième était une très bonne performance."